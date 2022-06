Trinitapoli: agli Open di Trani di karate e kick boxing successo per la palestra 'Fight club'

1° Posto Michele Di Toma,

1° Posto Garofalo Vincenzo,

1° Posto Pezzolla Cosimo,

2° Posto Samarelli Andrea,

3° Posto Garofalo Nicole,

3° Posto Mango Cosimo.

Grande successo della Palestra Fight Club e Fitness di Trinitapoli al Gara Open Città di Trani disputata domenica 12 Giugno. "I nostri Atleti,- ci dice il coach Michele Di Toma- alla loro prima Competizione hanno fatto sentire la presenza. Gara disputata sia nel Karate che nella Kick Boxing, dove ho partecipato come atleta,un ringraziamento và al Maestro Seba Mask Mastrulli per l’invito e a tutti quelli che credono in noi".Questi i risultati degli atleti casalini: