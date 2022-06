Torre Quetta – Bari: Sicuritalia IVRI gestirà i servizi di vigilanza

BARI - Sicuritalia IVRI, leader in Italia nel settore della sicurezza, con 700 milioni di Euro di ricavi e 17.000 dipendenti, gestirà a Bari i servizi di vigilanza di Torre Quetta, il lungomare con spiaggia libera e attrezzata, riaperto quest’anno alla cittadinanza dopo due anni di chiusura.In particolare, Sicuritalia IVRI si occuperà delle attività miste di vigilanza attiva e passiva con servizi ispettivi e di presidio per l’intero arco della giornata.Durante le fasce orarie di picco dell’utenza vi saranno in loco operatori della sicurezza disarmati che si occuperanno del controllo degli accessi e monitoreranno il corretto flusso dei cittadini, supportandoli in caso di necessità. Gli operatori saranno in costante contatto con la Centrale Operativa Sicuritalia IVRI di Bari per rispondere attivamente in caso di emergenza.Nelle stesse fasce orarie saranno effettuati i servizi ispettivi, con Guardie Giurate armate, presidiando e monitorando le aree strategiche di Torre Quetta al fine di prevenire anomalie, atti delittuosi e danneggiamenti alle strutture.Tali attività hanno l’obiettivo di aumentare la sicurezza dei visitatori negli oltre 2 chilometri di lungomare, migliorando la fruizione degli spazi pubblici e valorizzando le attività food, sportive e gli eventi previsti per la stagione estiva, che rendono Torre Quetta il principale polo attrattivo per la nightlife all’aperto dell’area metropolitana di Bari.Il gruppo Sicuritalia IVRIè il leader in Italia nel settore della sicurezza, con 700 milioni di Euro di ricavi e 17.000 dipendenti;attraverso sette divisioni: Vigilanza Privata, Trasporto Valori, Servizi Fiduciari, Ingegneria di Sistemi di Sicurezza, Investigazioni, Travel Security, Cyber Security, offre una gamma di prodotti e servizi che rispondono in maniera integrata alla domanda di sicurezza espressa dal mercato, coniugando l’utilizzo di tecnologie, uomini ed ICT, per garantire la sicurezza dei propri Clienti;ha più di 100.000 Clienti, fra i quali, oltre a tanti privati e piccole aziende, annovera la maggior parte delle principali grandi aziende operanti in Italia nei settori industriale, bancario, commerciale e pubblico (Intesa SanPaolo, Unicredit, Carrefour, Esselunga, TIM, Leonardo, Fincantieri, Eni, Enel, …).