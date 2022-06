Trinitapoli, inaugurato il murales 'Nessuno escluso' commissionato dal Cpia Gino Strada

Con Nessuno escluso, questo il nome del murales che oggi inauguriamo a Trinitapoli, vogliamo ricordare le parole del fondatore di Emergency: Non ci possiamo voltare dall’altra parte. Ci sono, infatti, troppe ingiustizie e troppe sperequazioni nel mondo e il CPIA BAT Gino Strada, in quanto scuola statale, pubblica e gratuita, vuol fare la sua parte per offrire una seconda possibilità non solo agli immigrati, ma anche a quegli italiani, penso ai cittadini di Trinitapoli, che dalla scuola erano stati allontanati. Voglio ringraziare l’autore dell’opera, Daniele Geniale, la cui creatività ha tradotto in immagine i nostri propositi».





All’inaugurazione hanno partecipato i volontari dell’AVIS di Trinitapoli presso la cui sede il CPIA “Gino Strada” ha realizzato il murales Nessuno escluso". Infine, con una nota di polemica Paolo Farina è dispiaciuto dell'assenza di chi rappresenta l'Amministrazione cioè i Commissari di Trinitapoli e conclude "nonostante che la data dell'inaugurazione del murales sia stata concordata con i commissari purtroppo abbiamo notato l'assenza delle istituzioni locali e questo ci rammarica".

Inaugurato a Trinitapoli il murales "Nessuno escluso" presso la sede dell'Avis commissionato dal CPIA "Gino Strada".