Trinitapoli: Stefano Di Leo entra nel cda del Politecnico di Bari

I due seggi del Consiglio di Amministrazione destinati ai rappresentanti degli studenti sono stati assegnati al giovane trinitapolese Stefano Di Leo (937 voti) ed al tranese Enrico Spadavecchia (818 preferenze). La lista aveva conquistato entrambi i seggi anche nella tornata precedente. Il CdA definisce l'indirizzo strategico dell'ateneo, la programmazione finanziaria e la programmazione del personale, approva il bilancio, vigila sulla sostenibilità finanziaria di tutte le attività. Di Leo è laureando in ingegneria informatica e dell’automazione. Al Casalino Stefano Di Leo i complimenti di tutta la Città di Trinitapoli.

BARI - Il giovane studente subentrerà a Cosimo Carpentiere. Con Di Leo eletto anche il tranese Enrico Spadavecchi.Gli studenti del Politecnico di Bari hanno scelto i loro rappresentanti negli organi accademici, che saranno in carica dal prossimo 1ottobre al 30 settembre 2024. Le elezioni si sono svolte in modalità online il 25 e il 26 maggio scorsi, con una sostanziale riconferma dei risultati delle votazioni precedenti, tenutesi nel dicembre 2020.L'Aup – associazione Ulisse Politecnico – ha conquistato quasi tutti i seggi disponibili sia negli organi centrali che nei dipartimenti. Hanno partecipato alle consultazioni anche Link-Studenti democratici, Adi (associazione dottorandi Poliba) e Studenti per Taranto (esclusivamente per la sede ionica del Politecnico).Hanno votato, complessivamente, 4716 elettori su 10281 aventi diritto, con un'affluenza del 45.87%. Il dato più alto (64.95%) è stato registrato nelle elezioni per il Consiglio del Dicar (dipartimento di scienze dell'ingegneria civile e dell'architettura).