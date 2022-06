Al via la 'Rotary Cup'

BARI - “In campo per la solidarietà”. Nel vero senso della parola. Passando dalle parole direttamente ai fatti.

Con questo slogan accattivante il Rotary Club Bari Castello presentò il 16 luglio 2021 presso la sede della F.I.G.C. Lega Nazionale Dilettanti Puglia un originale service di beneficenza: “un torneo di calcio a cinque al servizio di una giusta causa”.

Una idea che, cessata un po’ l’emergenza pandemica, ha ora preso concretamente forma e che è quindi finalmente pronta al via.

Per merito anche del sostegno fornito dagli altri Rotary Club Metropolitani - il Rotary Club Bari, il Rotary Club Bari Sud ed il Rotary Club Bari Mediterraneo - che daranno vita, assieme allo stesso Rotary Club Bari Castello, alla prima edizione della “Rotary Cup”.

In un evento realizzato in partnership con la stessa F.I.G.C. Lega Nazionale Dilettanti Puglia, che si svolgerà giovedì 16 giugno presso i campi da gioco dell’”Olimpic Center Bari”, in collaborazione con l’A.S.D. Free Time.

Il quadrangolare (aperto sia a soci che alle socie, in ossequio alla parità di genere e alla crescente importanza del calcio femminile) consisterà in due semifinali, in una finale per il terzo e quarto posto e naturalmente nella finalissima per il primo posto.

"Tra i diversi service realizzati nel mio anno sociale - commenta il Presidente del Rotary Club Bari Castello, Giuseppe Suaria - la prima edizione della “Rotary Cup” è sicuramente tra i più originali ed innovativi. Divertirsi facendo del bene è sempre la scelta migliore. Ringrazio di cuore i membri del mio Club che hanno partorito questa bella iniziativa e, naturalmente, gli amici Presidenti dei Rotary Club aderenti che hanno sposato da subito con entusiasmo questo nostro progetto".

"Il mondo del calcio e il mondo del sociale legano da sempre alla perfezione - aggiunge Vito Tisci, Presidente del Comitato Regionale Puglia F.I.G.C. -. I modi per fare del bene sono molteplici e i rotariani ancora una volta si confermano un esempio per la comunità di riferimento".

Il service in questione sarà destinato in favore dei tanti "amici a quattro zampe" che sono ospitati nel "Canile Sanitario di Bari". Una elargizione di cibo per contribuire ad alleviare le loro sofferenze.

<<Personalmente mi batto contro la triste piaga dell’abbandono degli animali da quando scrissi e diressi il mio primo cortometraggio dal titolo “Occhi negli Occhi” - spiega Christian Montanaro, Vice Presidente del Rotary Club Bari Castello ed artefice dell’iniziativa assieme ai soci e Consiglieri del Club Tommaso Lillo, Luca Italiano, Francesco Gentile e Vincenzo Ficarella. Si tratta di un fenomeno che, come sappiamo, in estate raggiunge purtroppo picchi altissimi e a cui il nostro, così come tutti gli altri club Rotary aderenti, non sono voluti rimanere insensibili. Tanto più in questo particolare momento storico in cui finalmente la tutela degli animali ha trovato ingresso anche nella nostra Carta Costituzionale. Il nostro è solo un piccolo gesto di sensibilizzazione, ma magari per queste povere creature può invece significare tanto".