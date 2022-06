Turismo: oggi in Basilicata, domani in Puglia per itinerari condivisi

BARI - C’è chi, in Basilicata, si è immerso nella natura girando in bici intorno alla diga di San Giuliano, chi ha messo le mani in pasta per imparare a fare il tipico pane di Matera, chi ha seguito le orme di James Bond lungo i diversi set di “No Time to die”, chi ha preferito scoprire le chiese rupestri, a partire dalla cripta del Peccato originale e, infine, chi ha voluto scoprire come si fa la pasta in casa nella bella residenza di Bernalda voluta dal grande regista Francis Ford Coppola.In Puglia, domani 30 giugno, il tour inizierà nel cosiddetto Trullishire e cioè il sito Unesco di Alberobello, dove il pranzo diventerà una cooking class con preparazione al momento di burrata, mozzarella e panzerotti, il tutto condito con una sessione di pizzica. Quindi, ci saranno un tuffo nel blu dell’Adriatico a Monopoli oppure, a scelta, un tour in auto d’epoca sulla costa dei trulli, in e-bike oppure su tavola gonfiabile con istruttore oppure lezione di orecchiette. Una antica masseria e Polignano a mare saranno il saluto alla Puglia.Sono queste le esperienze indimenticabili messe a disposizione per gli ospiti dell’Uk News Travel Award 2022 organizzato in Puglia e Basilicata da Enit insieme a Apt Basilicata e Pugliapromozione.A pranzo, poi, oltre alla degustazione di prodotti tipici, è stato proposto alla platea internazionale un wine tasting di vini lucani. Come sommelier d’eccezione Will Lyons, giornalista e scrittore, vincitore di diversi premi per racconti sul vino e noto per i suoi editoriali su “The Sunday Times” e “The Wall street Journal”L’evento, che ha portato a Matera 80 persone fra top manager di alcuni fra i più importanti tour operator al mondo, stakeholder del mondo del turismo internazionale a alcune fra le più prestigiose firme del gruppo editoriale “Times” è stato presentato oggi, in una conferenza stampa, da Maria Elena Rossi, direttore marketing Enit, Luca Scandale, direttore generale di Puglia Promozione Rocco De Franchi, direttore comunicazione della Regione Puglia e da Antonio Nicoletti, direttore generale Apt Basilicata.Giunto alla nona edizione, l’Uk News Award Travel è uno dei più prestigiosi premi di turismo al mondo e si basa sul voto dei lettori del gruppo Times che nell’ultima edizione ha registrato la partecipazione di 300 mila persone.Hanno voluto essere presenti all’evento i rappresentanti di G Adventures, Turkish Tourism Office, Avis, Italy Tourist Board, Malta Tourism, Australia (South Australia), Hong Kong, Cosmos Tours & Avalon Waterways, Travelopia, Viking Cruises, TNL, Oceania Cruises, Travel Republic, Walt Disney Company, London and Partners, Silversea, Ambassador Cruise Line, Merlin, Abercrombie & Kent, Flamingo PR, Explore, Kuoni, Norwegian Cruise Line, Tui, Finn Partners, Travelopia, Princess Cruises, Virgin Atlantic, Clarion, Thomas Cook Limited, Magic Breaks, Butlins, Imagine Cruising, Scott Dunn, EasyJet, British Airways, ITA, Australia (WA), Riviera Travel, Visit Scotland, Tourism Australia,, Travelbag, Holiday Extras, Intrepid, MMGY, Hills Balfour, Alula (Saudi), Audley Travel, Jet2 Holidays, Cruise 1st, Feefo, Emirates, Accord Group, Hotel Planner, MSC Cruises, Clarion, LOTUS, etc.Questa sera si conosceranno i nomi dei premiati nelle diverse categorie: Best city, Best country, Best hotel, Best airline, Best ocean cruise operator, Best river cruise operator, Best luxury tour operator, Best escorted tour operator, Best ski operator, Best tour operator, Best emerging destination, The eco award.Maria Elena Rossi, direttore marketing Enit: “Abbiamo candidato l’Italia e Matera è stata scelta direttamente dal gruppo editoriale The Times. Sono presenti i giornalisti più importanti del massimo gruppo editoriale inglese e operatori turistici che portano in Italia i grandi flussi di presenze nell’ambito di un mercato che è alla ricerca di nuove destinazioni. In questo senso la Basilicata e la Puglia possono affacciarsi con grande fiducia a queste opportunità”.Cathy Adams, Senior content editor (The Times): “Per un giornalista di viaggio è importante raccontare non solo quello che si vede superficialmente come la bellezza dei territorii, ma anche la qualità dell’accoglienza e le relazioni fra persone e fra persone e il territorio. In questi due giorni a Matera ho trovato una umanità straordinaria e una bella qualità della ospitalità. Sono felice di poter raccontare questo sui nostri giornali”.Luca Scandale, direttore generale Puglia Promozione: “Il legame turistico fra Puglia e Basilicata è diventato indissolubile. L’autentica meraviglia di due territori vicinissimi, eppure differenti, è l’esperienza che gli 80 selezionatissimi ospiti di News UK Travel Awards potranno assaporare. Da Matera, sul Mar Jonio, fino a Polignano, sull’Adriatico, sarà un caleidoscopio di colori, sapori, bellezza che raggiungerà i lettori di News UK, il gruppo editoriale di cui fanno parte The Times, The Sunday Times e The Sun. Chi non è ancora venuto qui avrà desiderio di fare le valigie, chi ci è già stato vorrà tornare per nuovi itinerari”.Antonio Nicoletti, direttore generale Apt Basilicata: “E’ stata una occasione straordinaria costruita nel tempo grazie a una collaborazione istituzionale che rappresenta una novità in Italia. Infatti, grazie alla collaborazione fra Enit Uk, Apt Basilicata e Puglia Promozione siamo stati in grado di vincere la candidatura rispetto a tante altre nazioni nel mondo che volevano ospitare questo evento, uno fra i più ambiti nell’ambito del turismo internazionale. Una straordinaria occasione per riportare Matera e la Basilicata sulla ribalta internazionale dei media, ma anche per sviluppare nuove opportunità economiche con il nostro territorio”.