Ucraina: si intensificano i combattimenti nell'Est

KIEV - Il governatore dell'Oblast di Donetsk parla di una situazione estremamente pericolosa per residenti, a causa dell'inasprimento dello scontro fra esercito russo e ucraino nell'area. Intanto le autorità ucraine esprimono soddisfazione per il via libera dell'Ue alla candidatura del Paese.Il Consiglio Europeo ha dato formalmente il via libera alla concessione a Ucraina e Moldavia di Paesi candidati all'ingresso nell'Ue, sulla base delle raccomandazioni della Commissione. Luce verde anche alla "prospettiva europea" per la Georgia. "Oggi è un buon giorno per l'Europa.Congratulazioni al Presidente Volodymyr Zelensky, alla presidente Maia Sandu e al primo ministro Irakli Garibashvili. I vostri Paesi fanno parte della nostra famiglia europea. E la storica decisione odierna dei leader lo conferma", scrive in un tweet la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è collegato in live alla sala del Consiglio Europeo a Bruxelles dopo il voto positivo allo status di candidato. "E' un momento unico e storico", ha commentato il presidente ucraino.Il sì dell'Ue alla candidatura di Ucraina e Moldavia e a una prospettiva europea per la Georgia - Ha detto il presidente francese Emmanuel Macron - "è un segnale molto forte" alla Russia, è un fatto "importante nel contesto della guerra"."Vediamo un fenomeno di stanchezza di alcuni Paesi per l'allargamento, perché il percorso è lungo e duro. Servirà tantissimo tempo, siamo onesti. Invece dobbiamo operare in modo più rapido per stabilizzare il nostro vicinato", ha detto ancora Macron parlando della sua proposta di comunità politica europea.