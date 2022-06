Un viaggio immersivo tra gli oggetti vintage di Fornasetti attraverso gli occhi di Chiara Passa

Prendendo spunto dal magico mondo di Fornasetti, Chiara riflette sulla costruzione di suppellettili e sul loro stesso concetto: oggetti rivestiti dalla patina degli anni, vissuti ma senza tempo, dotati di un valore in continua crescita. Valori cruciali per l’Atelier milanese e parte dell’heritage del fondatore Piero Fornasetti, che trovano in Still Lifeun dialogo stimolante e coerente. Entrando nello store Fornasetti durante la settimana della Design Week, i visitatori potranno esplorare lo spazio dedicato ai pezzi vintage, uno scrigno che raccoglie una speciale wunderkammer immersa in un’atmosfera fatta di bellezza e ricordi, servendosi di una particolare lente: attraverso tablet e smartphone si potrà guardare oltre la superficie, dentro l’oggetto fisico.



Chiara Passa analizza ormai da diversi anni gli spazi, utilizzando ad ampio raggio le tecnologie immersive. La sua visione si concretizza in animazioni, net-art, video-installazioni interattive e site-specific e video sculture che utilizzano e incorporano diversi visori 3D.Still Life è una variegata installazione artistica costituita da una parte fruibile attraverso la realtà virtuale e da diverse sculture di ceramica animate attraverso la tecnologia della realtà aumentata.

Il risultato è una natura morta, un quadro tridimensionale scomposto einterattivo, dove gli oggetti si animano inaspettatamente .

Al centro dell’opera, valori chiave tanto per Fornasetti quanto per Chiara: il loop tra passato e presente, lo scambiotra reale e virtuale e l'attenzione archivistica verso oggetti comuni, intesi come veicoli di un valore storico capace di valicare le epoche e gli stili.