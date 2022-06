Tra le figure ascoltate dalla commissione c'è la figlia del tycoon Ivanka, che ha dichiarato di aver capito solo nei giorni seguenti le votazioni che il padre avesse perso.

Una commissione d'inchiesta, composta da 7 democratici e 2 repubblicani, sta facendo sui fatti di Capitol Hill del 6 gennaio 2021. L'inchiesta che ha prettamente valenza politica e non penale ha rilevato come quelle proteste non furono frutto di un malcontento popolare ma erano un piano voluto da Trump e dai suoi collaboratori per ribaltare l'esito delle urne che vedeva la vittoria di Biden.