Zelensky: "Finora 2.811 missili hanno colpito le nostre città"

(via Zelensky Instagram)

KIEV - Il presidente ucraino fa il punto sulla portata degli attacchi russi nel Paese e accusa duramente il Cremlino per il raid al centro commerciale di Kremenchuk."Il numero totale di missili russi che hanno colpito le nostre città è già 2.811. Quante altre bombe aeree, quanti proiettili di artiglieria?", ha dettoin un video serale. "Tutti sanno che è il terrore russo che sta uccidendo persone innocenti in questa guerra contro il nostro popolo", ha detto il leader ucraino.Intanto la Turchia dà il via libera all'ingresso di Svezia e Finlandia nella Nato.Il via libera di Ankara arriva dopo la firma dei due Paesi scandinavi di un memorandum in cui vengono raccolte le richieste turche sulla fine dell'appoggio al Pkk e la fine dell'embargo della fornitura di armi.