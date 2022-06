Zelensky: "Severodonetsk è il centro dello scontro nel Donbass"

(via Zelensky ig)

KIEV - Il capo dell'amministrazione militare regionale di Lugansk,, fa sapere che i russi avanzano su gran parte del territorio della città orientale. Il leader Zelensky commenta la situazione militare: "Questa è una battaglia molto feroce, molto difficile".Intanto è stato bombardato per due volte dall'esercito russo tra ieri sera e la notte scorsa l'impianto chimico Azot a Severodonetsk, dove si sono rifugiati circa 800 civili, 200 dipendenti e circa 600 residenti.Sono almeno due le officine colpite, tra cui una per la produzione di ammoniaca. A riferirlo il capo dell'amministrazione militare regionale del Lugansk, riportato da Ukrinform, ma non ci sono informazioni sulla sorte dei civili. Dentro la fabbrica ci sarebbero anche alcune unità militari ucraine che, secondo i combattenti filorussi, sarebbero arretrati in seguito all'assalto dell'esercito di Mosca.Con armi a lungo raggio occidentali l'Ucraina potrebbe "ripulire (dalle truppe russe) Severodonetsk in due o tre giorni". A scriverlo su Telegram Sergiy Gaidai, spiegando che al momento l'esercito della Federazione assalta con forza la zona industriale ed è impossibile evacuare la popolazione.