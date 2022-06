Tennis, Stoccarda: Berrettini vola ai quarti

(via Facebook)





Musetti nella prosecuzione del secondo set dopo la sospensione per pioggia sul 4-2 per Basilashvili, perde 6-3 dopo che l’avversario vince 7-5 il primo set. L’incontro tra Lorenzo Sonego e il tedesco Jan Lennard Struff sospeso per pioggia nel secondo set sul 4-3 per Struff, dopo che Sonego vince 7-6 il primo set. Il francese Benjamin Bonzi supera 7-6 6-2 l’altro francese Arthur Rinderknech.

- Nel secondo turno del torneo di Stoccarda di tennis sull’erba Matteo Berrettini vince 6-2 4-6 6-3 col moldavo Radu Albot e si qualifica ai quarti di finale. Il romano al rientro dopo più di tre mesi per l’infortunio alla mano, annulla nel terzo set due palle break all’avversario ed è efficace con 4 ace. Lorenzo Musetti eliminato dal georgiano Nikoloz Basilashvili.