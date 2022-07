8 luglio '82: Paolo Rossi spinge l'Italia in finale

Un dettaglio di non poco conto per l'Italia che, a differenza dei precedenti incontri con Argentina e Brasile, consentirà agli italiani di poter impostare la manovra offensiva con maggiore fluidità. La conferma arriva al 22' quando, alla sua destra, Paolo Rossi, intercettando e deviando in rete la punizione calciata da Antognoni, porta l'Italia in vantaggio.





L'1-0 non appagherà gli azzurri che raddoppieranno nel secondo tempo. Al 73', ricevendo il cross di Conti proveniente dalla sua sinistra e spingendo la sfera in rete con un colpo di testa, Rossi firmerà anche il 2-0. Sarà il goal che, insieme alla tripletta al Brasile, alla luce dei 2 anni di squalifica per il calcioscommesse, segnerà la sua rinascita e consentirà all'Italia di disputare la finale del Mondiale di Spagna 1982.

- Giovedì 8 luglio 1982. Alle ore 17.15 al Camp Nou di Barcellona, dopo lo 0-0 maturato il 14 giugno a Vigo nella gara valida per la prima fase a gironi, l'Italia ritrova la Polonia nella prima semifinale del Mondiale di Spagna. L'assenza nella selezione polacca di Boniek quale elemento di punta e fermo per squalifica condizionerà questo confronto sul piano dell'equilibrio.