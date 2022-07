A Bari 'Bimbi in bicicuore' per sostenere l’Agebeo

BARI - Venerdì 22 luglio nella sede della scuola di ciclismo “Franco Ballerini” di Bari si terrà l’evento “Bimbi in Bicicuore”, un pomeriggio di attività ludico-sportive con sfondo sociale, durante il quale saranno raccolti fondi per l’Agebeo ODV, a cura di Mariangela Memoli e Francesca Ungaro, maestre della Scuola Primaria "N. Fornelli" di Bitonto, in collaborazione con il centro studi yoga e discipline orientali “Manonmani”.“Questo evento – spiega Mariangela Memoli – nasce dal desiderio di raccogliere fondi coinvolgendo i ragazzi attraverso la bici e la voglia di stare insieme all’insegna delle attività sportive. Prende spunto da un percorso didattico di Educazione civica incentrato sul codice del buon ciclista che ho avviato durante lo scorso anno scolastico e lasciato solo teorico per via della chiusura delle attività disciplinari a giugno, con l’inizio delle vacanze”.Dalle 17 i partecipanti seguiranno un fitto programma di attività pratiche e teoriche. Nella prima parte del pomeriggio sarà dato spazio alla bici. Si inizierà riflettendo sul “Codice del buon ciclista” sia a livello nozionistico che pratico. Seguirà una pedalata in libertà. Nella seconda parte sarà dato spazio anche al basket e allo yoga, il tutto con la presenza di personale qualificato.“Questo pomeriggio rivolto a tutte le bambine e i bambini è possibile grazie all’ospitalità di Pino Marzano, titolare della scuola di ciclismo sita nel quartier San Paolo di Bari. Qui, per questa finalità, avremo totalmente a disposizione la struttura, con le sue piste ciclabili, i mezzi, quindi tutte le bici che occorreranno, gli elmetti di protezione e gli istruttori”.Questo evento sarà anche inclusivo. La scuola ciclismo “Franco Ballerini”, infatti, è dotata di biciclette tarate per ogni tipo di esigenza. Ci sono sia quelle per ciclisti provetti che per quelli meno esperti. Ma a caratterizzare la struttura sono i mezzi speciali come le bici adatte ai bambini con disturbi dello spettro autistico o quelle per i non vedenti.“L’idea è quella di trasformare un pomeriggio d’estate in un momento di festa e soprattutto di cuore. Proprio da qui abbiamo coniato il nome ‘Bici in bicicuore’, giocando con la lettera C”. Al termine delle attività è prevista una merenda a tema, i saluti finali e i ringraziamenti dell’Agebeo ODV. La quota di partecipazione (10€) sarà devoluta interamente in beneficenza.Cittadella del bambino – via Vincenzo Ricchioni 1 - Bari Inio attività: 17.00 Infoline: 3466974823