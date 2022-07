A Martina Franca l’ottava selezione provinciale Miluna di Miss Italia Puglia

Si ringrazia: LILT (Lega Italiana Lotta Tumori) sez. Bat; Roma Immobiliare di Francesco Minervini; Decaro Caffè.

MARTINA FRANCA - La Villa dei Sogni, sala ricevimenti in cui i sogni degli sposi si avverano e il loro giorno più bello si trasforma in una favola, ha ospitato la speciale selezione provinciale di Miss Miluna per Miss Italia Puglia, svoltasi mercoledì 27 luglio alle ore 20.00 in Via Noci n.46 a Martina Franca.A presentare le Miss protagoniste della serata Christian Binetti, apprezzato presentatore, tra le altre cose, del programma televisivo Palcoscenico Miss Italia Puglia in onda su Teleregione, che da sempre vicino a tematiche sociali porta sul palco un profondo monologo contro la violenzasulledonne, e l’ex Miss, ora talentuosa presentatrice, Lucy Bello.Il titolo provinciale di Miss Miluna è andato a Nicole Pentrelli, 21 anni di Toritto che frequenta l’Accademia di Belle Arti con specializzazione nel ramo “cinema e fotografia”; seconda classificata Miss Rocchetta Bellezza, Sara Palmisano 21 anni di Locorotondo. Dal terzo al sesto posto, rispettivamente: Giorgia Polimeno 18 anni di Sogliano Cavour; Giada Lacitignola 18 anni di Monopoli; Alice Girelli 18 anni di Taranto; Mariangela Presicce 18 anni di Nardò.A giudicare le ventotto Miss, arrivate da tutta la Puglia, il titolare della suddetta struttura Piero Schena, gli imprenditori Nicola Petino e Ivano Melluso, l’odontoiatra Raffaele Calianno, le modelle Francy Elena Romero e Denise Angelini e il fotografo Massimo Ruvio. Ad allietare la serata, la portentosa voce del tenore Luigi Cutrone e dal Mudù l’attore comico Emanuele Tartanone con le sue esilaranti incursioni.L’evento è stato organizzato dall’esclusivista regionale Carmen Martorana Eventi.