A Putignano torna SPARKS Festival

PUTIGNANO (BA) - L’estate putignanese continua ad accendersi, tra eventi e occasioni per stare insieme e vivere i luoghi della città. Grande protagonista di questa settimana sarà la musica. Spazio anche ai libri e al teatro. Immancabili le sculture in cartapesta realizzate dagli artigiani putignanesi, esposte lungo le vie cittadine fino al 30 settembre.Il 16 e 17 luglio torna al Parco Grotte SPARKS Festival. Ad anticiparlo un’edizione speciale di Borgo in Jazz, musica diffusa nel centro storico di Putignano, in programma giovedì 14 luglio a partire dalle ore 21:00. Il viaggio sonoro seguirà le rotte afrocentriche della line-up della IX edizione di SPARKS Festival, con MARS, MISTICO e U.NICO che proporranno tre set, rigorosamente in vinile, in piazza Plebiscito, via San Lorenzo e piazza Santa Maria.Venerdì 15 luglio secondo appuntamento di “Libri in giardino”, incontri con gli autori al giardino pensile del Museo Civico “Romanazzi Carducci” (piazza Plebiscito). Alle ore 19:00 Alessandro Capurso presenterà il libro Anamnesis – Distopia di una città. Un reportage giornalistico e fotografico che ripercorre la recessione mondiale del 2008-2009, che ha colpito in maniera particolarmente violenta la Grecia. Il racconto, schietto e analitico, della storia di una crisi economica che ha coinvolto tutto il mondo, in particolare i paesi del Sud Europa, Grecia e Italia, posti dove la crisi ha lasciato un segno indelebile nei luoghi e nelle persone. Alessandro Capurso, fotografo e grafico professionista, è appassionato del giornalismo che va alla ricerca dei fatti e non delle opinioni e lo contamina nel suo modo di raccontare la contemporaneità. Nel 2015 l’esordio con Metamorphosi, un lavoro che racconta la periferia di Bari in continua evoluzione urbanistica. Sempre venerdì, alle ore 20:30 in piazza Teatro, spazio a L’estate che vorrei, intrattenimento danzante a cura di Enzo Calabritta.Venerdì 15 e sabato 16 luglio, al Parco Grotte di Putignano, la IX edizione di SPARKS. Festival che per ricerca e curatela è riconosciuto tra i migliori appuntamenti nazionali che guardano alle contaminazioni tra linguaggi “global” e sperimentazione elettronica. Due giorni di musica contemporanea che quest’anno sceglie come spunto del proprio viaggio “Sidewise In Time”, racconto fantascientifico di Murray Leinster, in cui si indaga il concetto degli universi paralleli. Nelle due giornate del festival accanto alla musica troveranno come sempre spazio anche altre esperienze artistiche, completando un’offerta che arricchisce lo spessore e amplifica la visione di SPARKS Festival, manifestazione che dal suo esordio si è distinta per la crescita costante e la specifica definizione identitaria, diventando sempre più un festival della creatività e delle arti contestualizzato con il genius loci del territorio.Sabato 16 luglio alle ore 20:00, per la rassegna “Follia in minore”, il giardino pensile del Museo Civico “Romanazzi Carducci” ospiterà il concerto del duo Hakim Hamadouche (liuto) e Mirabelle Gills (violino). La settimana si concluderà domenica 17 luglio con un doppio appuntamento. Alle ore 18:30 al giardino pensile del Museo Civico la cerimonia di premiazione della seconda edizione del Premio Letterario “Putignano Racconta”. Alle ore 21:00 alle cantine Colavecchio il primo spettacolo della rassegna teatrale “Sere d’estate 2022”; in scena la compagnia Artemisia Teatro con Coppia aperta, quasi spalancata, libero adattamento da Dario Fo e Franca Rame (info e prenotazioni tel. 338.8802160 – 328.4817943).Fino al 30 luglio, al Museo Civico “Romanazzi Carducci”, è visitabile la mostra Follia in minore a cura di Sara De Carlo. Sei artisti contemporanei esplorano il tema della follia. Ingresso gratuito. Orari di visita dal martedì al giovedì ore 9-13, dal venerdì alla domenica ore 16-21.Fino al 30 settembre, lungo le vie della città, è possibile ammirare le sculture in cartapest opera degli artigiani putignanesi che per tutta l’estate renderanno scenografico il centro di Putignano.