A Trinitapoli 'Balconi fioriti'

L’obiettivo è quello di incoraggiare gli abitanti della nostra città ad adornare i propri spazi privati con fiori e piante, per regalare colore alla città attraverso i balconi, i terrazzi e i davanzali ben visibili dalla strada pubblica, con la sua ampia gamma di colori e di profumi la vegetazione ha lo straordinario potere di rendere più gradevole la vita di tutti i giorni.Con detto concorso si vuole inoltre coniugare il miglioramento dell’ambiente urbano, inteso nel senso più ampio di qualità della vita, con la ricaduta positiva sulle attività commerciali locali.





Il Concorso è aperto a tutti i cittadini residenti nel Comune del piccolo centro ofantino, come descritto da Bando a firma dei tre commissari straordinari. In caso di comproprietà o di locazione congiunta dell’immobile, la domanda può essere presentata anche da un solo proprietario o locatari. L’allestimento è a tema libero e interessa la sistemazione di balconi, terrazzi e angoli di giardino utilizzando semi e piante che abbiano un periodo vegetativo compatibile con i tempi del concorso in particolare dal primo luglio al trenta del mese di settembre.





Nella realizzazione degli allestimenti i partecipanti dovranno aver cura di garantire la massima visibilità unicamente da vie, strade e piazze pubbliche su cui è consentita la circolazione pedonale. La partecipazione al concorso è gratuita. La domanda di partecipazione, deve essere consegnata entro il primo agosto 2022. Tale consegna della domanda di partecipazione dovrà avvenire tramite PEC all’indirizzo: protocollo.comuneditrinitapoli@pec.it allegando la copia di un documento di identità in corso di validità.

Il Comune di Trinitapoli promuove la prima edizione del concorso” Balconi Fioriti” che nasce dal desiderio di abbellire la Città attraverso il decoro floreale di balconi, terrazzi, davanzali e angoli di giardino.