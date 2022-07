Trinitapoli, giovane attaccante dell'Audace firma con il Lecce Calcio

- Si incominciano a vedere i primi risultati di un grande lavoro dell’Asd Audace di Trinitapoli nel settore giovanile, a distanza di tre anni di assiduo lavoro e sacrifici da parte della dirigenza casalina guidata dal giovane presidente Giampiero Landi. In questi giorni la tanto attesa notizia di un giovane tesserato Michele Di Natale anni 14 attaccante che dopo alcuni stage svolti a Lecce ha firmato in maniera definitiva il passaggio con il Lecce Calcio."La politica del settore giovanile e il credere nei giovani ci dice il presidente Landi- ha dato i suoi frutti che Trinitapoli merita non solo da oggi ma da decenni, nonostante una stagione travagliata per indisponibilità dell’impianto sportivo di Via Mare a Trinitapoli che ci ha costretto ad allenarci con mezzi di fortuna e a giocare le gare interne su altri campi della provincia e del foggiano con l’aggravio di spese e chiedere sacrifici hai ragazzi che hanno messo l’anima e il cuore per poter onorare degnamente i colori del calcio giovanile di Trinitapoli attraverso l’Asd Audace Trinitapoli".Il calcio giovanile trinitapolese è stato sempre apprezzato da molte società professionistiche quali l’Inter, Milan, Bari, Foggia e tante società di serie C e D. Da circa tre anni si è instaurato un rapporto di collaborazione con altri club professionistici Fiorentina, Lecce, per citarne qualcuno e grazie al buon nome di alcuni dirigenti e tecnici locali con i responsabili delle squadre citate si sta già programmando per le prossime stagioni raduni e stage che potranno mettere in evidenza i giovani del Trinitapoli con la guida tecnica di Mister Antonio Landi responsabile dei rapporti fra i vari preparatori e tecnici in dotazione all’Audace Trinitapoli.