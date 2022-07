Al Magna Grecia Festival 'Lirica sotto le stelle'

TARANTO - Venerdì 29 luglio alle 20.00, allo Yachting Club altro appuntamento con il Magna Grecia Festival. In programma “Lirica sotto le stelle”, le più belle arie pucciniane con l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Giuseppe La Malfa, con Francesca Manzo, soprano, e Gustavo Castillo, baritono Fra i brani in programma: Overture Don Pasquale e Pronta io son, duetto (Donizetti); Rigoletto-Caro, Rigoletto-Cortigiani Vil razza dannata, Tutte le feste al tempio, duetto (Verdi); Overture-Carmen, Je dis que m'épouvante, Aria Escamillo (Bizet); Intermezzo-Manon Lescaut, Boheme-Aria di Musetta, Andrea Chenier-Nemico della patria (Puccini). Ingresso 5euro.Il Magna Grecia Festival è realizzato dall’ICO Magna Grecia e dal Comune di Taranto, in collaborazione con Regione Puglia, Ministero della Cultura, e sostenuta da BCC San Marzano di San Giuseppe, Varvaglione 1921, Five Motors, Programma Sviluppo, Teleperformance, Caffè Ninfole e Kyma Mobilità. Direzione artistica del Maestro Piero Romano.Giuseppe La Malfa, direttore, ha sempre mostrato innata passione e vocazione per il teatro musicale, iniziando il percorso di studi fin da bambino e conseguendo presso il conservatorio Niccolò Piccinni della sua città, i diplomi di pianoforte, composizione e direzione d’orchestra, nella classe di Rino Marrone. Voce di tenore lirico, ha studiato canto con il baritono Luigi De Corato per un periodo di cinque anni.Francesca Manzo, soprano, nata a Sarno (Salerno), intraprende gli studi di canto lirico al Conservatorio “Giuseppe Martucci” diplomandosi con il massimo dei voti. Partecipa a molteplici masterclass internazionali di canto lirico e liederistica attraverso il progetto Erasmus. Vince numerosi concorsi lirici, fra questi: il Concorso “Luigi Denza” e il “Premio Città di Napoli”. Gustavo Castillo, baritono, venezuelano, inizia i suoi studi musicali all’interno del National System of Youth Orchestras and Choirs of the Caribbean country per proseguire lo studio del canto con il tenore Ídwer Álvarez. A soli 25 anni debutta nel ruolo di Schaunard (La Boheme). Seguono altri progetti, tra questi l’interpretazione di Sharpless (Madama Butterfly), Sagrestano (Tosca), Belcore (Elisir d’amore), Valentin (Faust) e Mandarino (Turandot). Fra i suoi impegni, teatro e concerti, a Berna, Tokio e Los Angeles.Questi gli altri due concerti del Magna Grecia Festival. Giovedì 4 agosto, alle 21.00, Arena Villa Peripato: “Falstaff”, l’ultima opera di Verdi con l’Orchestra della Magna Grecia e l’Orchestra giovanile della Magna Grecia insieme, dirette dal Maestro Gianluca Marcianò (5euro). Mercoledì 10 agosto, infine, alle 21.00, Arena Villa Peripato: “The Elton Show”, una delle più grandi leggende viventi del rock e del pop, celebrata dalla voce di C.J. Marvin, con l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Roberto Molinelli (ingresso 10euro).– Venerdì 29 luglio alle 20.00, allo Yachting Club: “Lirica sotto le stelle”, le più belle arie pucciniane. Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Giuseppe La Malfa, con Francesca Manzo, soprano; Gustavo Castillo, baritono (ingresso 5euro). Biglietti acquistabili anche on-line: eventbrite. Info: Orchestra Magna Grecia in via Giovinazzi 28 (3929199935). Sito: orchestramagnagrecia.it.