Ambiente: Gemmato (Fdi), favorevoli a commissione su amianto

ROMA - "Fratelli d'Italia vota a favore dell'istituzione di una Commissione parlamentare di Inchiesta sull'uso dell'amianto e della sua bonifica, come nel caso dell'ex Fibronit di Bari e tutti gli altri siti inquinanti pugliesi ed italiani. Quando si parla di amianto il pensiero non può che andare alle tante vittime causate anche dall'insipienza dello Stato. Il nostro lavoro nella Commissione che si costituirà deve essere puntuale e rapido, mettendo in campo strumenti forti che facciano emergere anche l'ingerenza della malavita organizzata e delle ecomafie che influenzano le politiche locali in materia di bonifica dei territori". Così in Aula Marcello Gemmato, deputato pugliese di Fratelli d'Italia.