Banche, BPER: Fitch migliora l'outlook da stabile a positivo

MODENA – Si informa che in data odierna l’agenzia di rating Fitch ha rivisto al rialzo l’outlook del rating di BPER Banca da Stabile a Positivo. Inoltre sono stati confermati tutti i rating della Banca, in particolare il rating emittente a lungo termine a “BB+” e il rating di lungo termine sui depositi a “BBB-” in area Investment Grade. Lo rende noto l'istituto di credito.Di seguito i principali rating di Fitch assegnati a BPER Banca:Classe di ratingRatingLong-term Issuer Default Rating (outlook)BB+ (Positivo)Short-term Issuer Default RatingBLong-term DepositsBBB-Short-term Deposits F3Viability Ratingbb+Senior preferred debtBB+Subordinated debtBB-Il miglioramento dell’outlook riflette le aspettative dell’agenzia di rating circa i benefici derivanti dalle recenti acquisizioni che consentiranno a BPER Banca di migliorare la capacità di generare valore sostenibile nel lungo periodo, grazie al rafforzamento della posizione competitiva, ad una maggiore diversificazione del modello di business e alla possibilità di sfruttare economie di scala a fronte della maggiore dimensione acquisita.