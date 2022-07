Coronavirus: i dati aggiornati al 27 luglio

Gli italiani positivi al Coronavirus sono attualmente 1.380.127, ovvero 15.306 in meno rispetto a ieri. In totale sono 20.837.233 i contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 171.439. I dimessi e i guariti sono 19.285.667 con un incremento di 79.499.



Per la prima volta dall'inizio dell'ultima ondata di contagi, in Italia si registra un calo nei ricoveri di pazienti Covid. Intanto la pandemia è arrivata anche in Micronesia, considerato finora l'ultimo Stato rimasto 'immune' al coronavirus.

ROMA - Ammontano a 63.837 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute.Ieri i contagiati erano stati 88.221.I decessi sono 207, in calo rispetto ai 253 di ieri. Il tasso è al 21%, in aumento rispetto a ieri quando era al 19,7%. Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 317.720 tamponi. Sono invece 424 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, mentre gli ingressi giornalieri sono 47. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 11.094, 30 in meno rispetto a ieri.