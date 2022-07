Bari, il Piano per la non autosufficienza tra gli obiettivi del Comune

“Abbiamo completato un percorso di co-programmazione nazionale importante, al quale abbiamo partecipato attivamente come Anci e come città di Bari - commenta Francesca Bottalico -. Il piano per la non autosufficienza è un documento fondamentale nell’attuale momento storico e demografico che vede i contesti territoriali alle prese con un numero sempre crescente di anziani e persone con disabilità non autosufficienti e che, accanto all’implementazione di riscorse dedicate, richiede una presa di responsabilità significativa. Il nostro auspicio è che questo piano, che intende favorire il rafforzamento dell’integrazione socio-sanitaria attraverso accordi interistituzionale a livello locale tra ambiti sociali e ASL per la costituzione di equipe integrate, possa rappresentare uno degli obiettivi da realizzare per il futuro Governo.



Sarà importante, perciò, favorire l’incremento di personale nelle PUA, porte uniche di accesso, e del personale sociale e amministrativo presso gli enti territoriali al fine di garantire la piena realizzazione dei LEPS, nonché favorire l’incremento finanziario da destinare all'ampliamento e consolidamento dei servizi pubblici, superando i trasferimenti monetari diretti e indiretti, affinché essi siano sempre più rispondenti ai bisogni delle persone con disabilità, degli anziani non autosufficienti e dei loro caregiveer. L’obiettivo più alto in questa prospettiva resta quello di una legge quadro sulla non autosufficienza che speriamo possa essere perseguito in futuro dalle forze politiche del nostro Paese.

Intanto la città di Bari prosegue nel suo impegno in questa direzione, anche alla luce dell'approvazione del primo Piano cittadino a sostegno della non autosufficienza e per l'invecchiamento attivo che ha visto quadruplicarsi in questi anni le risorse e le azioni a sostegno dei cittadini con disabilità e degli anziani in un'ottica di prevenzione, cura e presa in carico socio-sanitaria”.



Il Piano per la non autosufficienza 2022-2024 si sviluppa come evoluzione della precedente programmazione, in un percorso di progressiva definizione e attuazione dei Livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) in materia di non autosufficienza e disabilità (da integrare con i LEA sanitari) e di strutturazione dei servizi sociali e dell’assistenza socio-sanitaria integrata, in parallelo con le Missioni 5 e 6 del PNRR e con le riforme in esso previste.



I punti cardine evidenziati dal Ministero nel Piano triennale sono il passaggio graduale dai trasferimenti monetari all’erogazione di servizi diretti o indiretti (ossia di contributi monetari condizionati all’acquisto di servizi di cura e assistenza domiciliari e previsti nell’ambito di un progetto personalizzato più complessivo), la progressiva attuazione dei LEPS, il rafforzamento del personale dei Servizi sociali e l’integrazione socio-sanitaria (programmazione regionale integrata e percorso assistenziale integrato).



Per quanto riguarda il riparto triennale delle risorse, incrementate rispetto agli anni scorsi, oltre alla riserva del 50% dedicata alla disabilità gravissima (che il Ministero sta valutando di rendere utilizzabile anche per i gravi nel caso in cui si riuscisse a garantire gli interventi per i gravissimi già con una quota inferiore al 50%), vi è una quota destinata ai progetti di Vita indipendente e un’altra quota riservata alle assunzioni di personale sociale a tempo indeterminato per la costituzione delle equipe nei PUA (20 mln nel 2022 e a regime 50 mln dal 2023).

BARI - Nella giornata di ieri l’assessora al Welfare Francesca Bottalico ha partecipato come componente designato all’incontro della Rete della protezione e dell’inclusone sociale, alla presenza di Andrea Orlando e dei rappresentanti delle realtà nazionali pubbliche e private, per l’approvazione del Piano per la non autosufficienza 2022-2024, frutto del lavoro del Comitato per la non autosufficienza, cui hanno fortemente contribuito anche i Comuni, tra cui Bari.