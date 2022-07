Basket, Happy Casa Brindisi: Josh Perkins ceduto all' Hapoel Galil Gilboa

L’americano nella sua carriera oltre a Brindisi ha giocato nel Greensboro Swarm e nel Texas Legends in America nel PartizanBelgrado in Serbia e nel Gtk Gliwice in Polonia. Nella scorsa stagione Josh Perkins ha contribuito alla salvezza dell’ Happy Casa. Nella prossima stagione la squadra brindisina cercherà di qualificarsi per i Play Off Scudetto.

- In A/1 di basket maschile l’ Happy Casa Brindisi ha ceduto l’americano Josh Perkins all’ Hapoel Galil Gilboa in Israele. Ha firmato fino al 30 Giugno 2023. Il presidente della squadra pugliese Fernando Marino non ha trovato l’intesa economica col cestista per rinnovare il contratto scaduto il 30 Giugno 2022.