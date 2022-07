Basket, Happy Casa Brindisi: Marcquise Reed acquistato dal Gravelines

Nel 2019 è stato al Nanterre in Francia dove ha disputato l’Eurocup. Nel 2020, 2021 e 2022 ha giocato nel Dunkerque in Francia. E’ molto bravo nelle conclusioni dai tre punti, in fase difensiva e sotto canestro. Sarà un cestista di grande qualità per la prossima stagione della squadra pugliese.

- In A/1 di basket maschile l’Happy Casa Brindisi ha acquistato l’americano Marcquise Reed 27 anni dal Gravelines. Ha firmato fino al 30 Giugno 2023. Reed nella sua carriera di cestista ha giocato dal 2016 al 2018 nel Clemson negli Stati Uniti d’America con una media di 19,4 punti e 5,5 rimbalzi a partita.