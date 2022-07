Tennis, Budapest: Martina Trevisan e Elisabetta Cocciaretto ko nei quarti

Nei quarti di finale la serba Alexsandra Krunic vince 6-0 6-1 con la cinese Xyu Wang. La kazaka Yulia Putintseva supera l’ucraina Lesia Tsurenko per il ritiro per l’infortunio muscolare della tennista ucraina nel secondo set sul 2-0 per la Putintseva dopo che la kazaka vince 6-0 il primo set.

- Nei quarti di finale del torneo WTA 250 di Budapest di tennis sulla terra rossa Martina Trevisan eliminata 6-4 6-1 dall’ungherese Anna Bondar. Elisabetta Cocciaretto perde 6-4 6-3 con l’americana Bernarda Pera. Negli ottavi di finale Martina Trevisan vince 6-4 7-5 con l’ucraina Kateryna Baindl. Elisabetta Cocciaretto supera 7-5 4-6 7-5 la ceca Katerina Siniakova.