Basket, Happy Casa Brindisi: Riccardo Visconti ceduto al Pesaro

Il presidente dell’Happy Casa Fernando Marino e il direttore sportivo Simone Giofrè presto dovranno attivarsi per fare arrivare a Brindisi un giocatore dello stesso valore o di qualità superiore a Visconti.

In A/1 di basket maschile l’Happy Casa Brindisi ha ceduto Riccardo Visconti al Pesaro. Il cestista ha firmato fino al 30 Giugno 2024 per la squadra marchigiana. Visconti ha detto: “ Sono orgoglioso della chiamata del coach croato Jasmin Repesa e della società marchigiana. Sono pronto a mettermi in gioco e a dare tutto per un club storico come la Vuelle Pesaro”.