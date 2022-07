E’ stato sorteggiato a Milano il calendario di A/1 di basket maschile. Nella prima giornata l’ Happy Casa Brindisi giocherà il 2 Ottobre a Verona. I pugliesi nella seconda giornata giocheranno il 9 Ottobre al “Pala Pentassuglia” con il Napoli. Si giocherà anche il 26 Dicembre 2022 giorno di Santo Stefano con la squadra di Frank Vitucci che sfiderà in Puglia lo Scafati.

La fase regolare del torneo prima dei Play Off Scudetto terminerà il 7 Maggio 2023 con l’ Happy Casa Brindisi che affronterà in casa il Trieste. Ci saranno tre soste, dal 7 al 15 Novembre 2022 e dal 20 al 28 Febbraio 2023 per le partite dell’ Italia e dal 15 al 19 Febbraio 2023 per le Finals Eight di Coppa Italia.