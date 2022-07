Castrì di Lecce, la melanzana torna protagonista con 'Marangiane in Festa'

CASTRI' DI LECCE (LE) - Una manciata di ore ci separa dalla 20esima edizione di Marangiane in Festa, l'atteso appuntamento dell'estate che a Castrì di Lecce si trasforma in una grande festa sia per gli attivissimi volontari della Pro Loco che per i tanti visitatori che ogni anno non mancano di parteciparvi.La melanzana è la protagonista assoluta, in tutte le sue squisite declinazioni: da venerdì 29 luglio a lunedì 1 agosto, Piazza Paperi ospita svariati stand dove degustarla in varie forme, dalle polpette alla parmigiana, dalle sagne 'ncannulate con impasto di melanzana agli involtini!Quattro serate di gusto, allegria, divertimento con tanta musica: si parte venerdì 29 luglio con Stella Grande, dal 2004 voce dell'Orchestra de La Notte della Taranta, un'artista a tutto tondo che coniuga la sua spiccata teatralità ad un'intensa interpretazione dei brani popolari conservando e trasmettendo la memoria collettiva del passato e ampliandola verso nuovi orizzonti poetici. A seguire Gyuno e dj Spike, il primo fattosi notare nel 2020 ad Amici di Maria de Filippi, pronto a farvi ballare con l'energia della sua musica in collaborazione a dj Spike.Sabato 30 luglio, per la seconda serata, un gradito ritorno sul palco, quello dei Rewind, l'affiatata band che farà rivivere le più celebri hit del passato trascinando il pubblico.Domenica 31, poi, sarà la volta del Gruppo Folk 2000, gruppo nato a Cannole nel 1976 con l'esigenza artistica e culturale di portare all'attenzione del pubblico quelle musiche popolari che stavano andando via via scomparendo. Ancora oggi Gruppo Folk 2000, dopo diversi anni di attività, è un forte richiamo alle tradizioni, alle radici e racconta in musica un intero territorio!La scaletta dei concerti si chiude con l'ultima serata, lunedì 1 agosto, con l'animazione di Radio Peter Pan, Luca's Dj e Nicko Milani e Dolores Panico voice.La tradizione torna a Castrì di Lecce e con essa gusto, divertimento, spettacolo e prelibatezze: pronti per la 20esima edizione della sagra dell'estate, Marangiane in festa.