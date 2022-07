Biden in Israele: “Nostre relazioni mai così forti”

Lev Radin/Shutterstock





Sulla questione Teheran, Biden ha assicurato che gli Usa faranno di tutto per evitare l'armamento dell'Iran, seppur credendo che la diplomazia sia la soluzione migliore per far rientrare la crisi.





Lapid è più incisivo: "Le parole da sole non fermeranno l'Iran. Occorre sul tavolo una minaccia militare credibile. Bisogna che il regime iraniano sappia che se continua ad ingannare il mondo pagheranno un prezzo elevato", per poi rivolgere un appello a Biden: "Presidente dica all'Oman, all'Arabia Saudita, Qatar e Iraq che la mano di Israele è tesa per la pace".





Non si è fatta attendere la risposta dell'Iran, per voce del presidente Ebrahim Raisi:"Dico agli americani e ai loro alleati regionali che la nazione iraniana non accetterà alcuna crisi o insicurezza nella regione e che qualsiasi errore commesso in questa regione riceverà una risposta dura e deplorevole".

