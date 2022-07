Bmw I4: la prova

BRUNO ALLEVI. SAN BENEDETTO DEL TRONTO – BMW allarga la gamma full electric, presentando la I4, berlina a zero emissioni, basata sulla Serie 4. La I4 è disponibile nelle versioni I4 40 da 340 cv o I4 M50 da 544 cv, negli allestimenti Sport, MSport.Esternamente lunga 478 cm, larga 185 e alta 145, nello stile riprende quello della Serie 4 Coupé, con una linea slanciata e aerodinamica (il coefficiente di resistenza è pari a 0,24) con il cofano lungo e basso, le fiancate a cuneo e il tetto che digrada verso la parte posteriore, dove un piccolo spoiler dà slancio alla coda. Il frontale, grintoso, è caratterizzato dalla vistosa mascherina verticale a “doppio rene” che nasconde la telecamera, i sensori a ultrasuoni e il radar; dall’ampio fascione anteriore, che mostra grosse prese d’aria ai lati, e dai fari anteriori molto sottili.Internamente l’abitacolo è ampio. Lo stile è elegante, pur con una decisa connotazione sportiva e tecnologica, sottolineata dal doppio schermo curvo che equipaggia anche la “sorella maggiore” iX. I materiali sono di qualità e le finiture non sono da meno. La strumentazione è digitale di 12,3” e il secondo display che lo affianca e che controlla il sistema multimediale è di 14,9”: ben leggibili e completi nelle informazioni, hanno una grafica molto curata e appagante alla vista. Ampia l’integrazione dello smartphone, compreso l’uso di Apple CarPlay e Android Auto.E ora il momento del test drive: la I4 guidata è stata la M50 Sport da 87956 €. BMW punta alla gamma full electric per il futuro sostenibile e green. Con la I4 si propone nel segmento delle classiche berline medie con la coda, dove Serie 3 e derivate (Serie 4) sono capisaldi del mercato. Silenziosissima in ordine di marcia, è precisa, maneggevole e intuitiva, grazie alla perfetta costruzione tedesca e a tutti gli ausili alla guida presenti. La M50 guidata monta ben due propulsori elettrici che garantiscono la potenza monstre di 544 cv, dando una scossa da supercar a questa berlina di Monaco.Infine il listino prezzi: si va da 63900 € della I40 Sport fino ad arrivare a 76500 € della I4 M50 Sport (Elettrica).Bruno AlleviL’auto in oggetto è stata provata presso la Concessionaria BMW – Mini – BMW I – BMW Motorrad “Cascioli” di San Benedetto Del Tronto durante l’evento di BMW Italia #ElectrifYou