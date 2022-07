cArte e Maschere: gran finale con la musica di Roy Paci e saluto infuocato

PUTIGNANO (BA) - Una parata musicale inedita, coinvolgente e suggestiva. Roy Paci con la sua Banda Mistica ha firmato il gran finale della kermesse “cArte e Maschere – Il carnevale si racconta d’estate” promossa dalla Fondazione Carnevale di Putignano in piena sinergia con il Comune di Putignano. Un evento nato per celebrare l’arte della cartapesta ed il carnevale che ci manca, e dare appuntamento al prossimo inverno con l’edizione 629 dell’antico Carnevale di Putignano, nella sua veste tradizionale, con sfilate il 5, 12, 19 e 21 febbraio.Ieri sera Roy Paci, in versione Ulisse, ha condotto i suoi musicisti-marinai delle 7 street band coinvolte (Bandita, Birbant Band, Boomerang Band, Euroband, Banda Millico, Timbales e Rusty Brass) al cospetto della Sirena incantatrice (la scultura in cartapesta della lunghezza di 12 metri realizzata dal maestro Angelo Loperfido) e da Gran Maestro Cerimoniere ha guidato e partecipato ad un concerto-evento unico e molto coinvolgente. Prima sfilando per le vie del centro e poi radunando il suo pubblico in largo Porta Nuova. Nello show, spazio anche ai suoi ultimi successi: la nuova hit dell’estate 2022 dal titolo “Happy Times” ed il tormentone “Toda joia toda beleza” cantato e ballato all’unisono dal pubblico.A seguire, è stato lo stesso Roy Paci a guidare i suoi ospiti nel Villaggio di Farinella allestito in piazza Aldo Moro, in corteo con i contadini di Spaccagrani, per poi celebrare il rogo dell’asinello realizzato da Officina Chiodo Fisso: l’asinello che si credeva un cavallo regale. Un rito benaugurale che vuole riprendere la tradizione dei falò dei contadini, oggi accompagnato dal rito propiziatorio della danza della pioggia, interpretata dalla Compagnia Eleina D, per esorcizzare questa torrida estate. Un evento nell’evento quindi che ha chiuso la ricca kermesse cArte e Maschere.Sette delle Grandi Sculture in Cartapesta rimarranno esposte nel centro del paese per tutta l’estate, fino a fine settembre, per essere ammirate dai turisti che affollano la Puglia; altre due sculture del Villaggio di Farinella, assieme al murale dedicato alla storia del carnevale, andranno invece ad allestire l’area esterna alle Botteghe della Cartapesta. Infine, l’asinello troverà nuova vita in un parco urbano dove potrà divenire un’opera green, in cui sarà la natura a vestire l’arte.Il Presidente della Fondazione Carnevale di Putignano, Maurizio Verdolino commenta il successo di cArte e Maschere: “Un evento complesso ed unico così come era nelle nostre aspettative, che ci ha permesso di vivere delle giornate di festa e di raccogliere intorno al racconto del nostro carnevale numerosi visitatori. Proseguiremo in questo racconto per tutta l’estate grazie alle sculture che rimarranno nel paese, per lanciare e promuove la nostra cittadina ed invitare i visitatori al carnevale 2023. Ringrazio per l’ottimo lavoro svolto la vice presidente della Fondazione, Mary Adone, che assieme al Consulente artistico ha costruito un evento unico. Abbiamo messo in piedi un progetto ambizioso con un gran lavoro di squadra confermando anche per questa iniziativa la volontà di valorizzare la tradizione portando innovazioni apprezzate dal pubblico, proprio come avvenuto ieri sera”.Esprime soddisfazione anche Roberto Ricco, Consulente Artistico di cArte e Maschere, che dichiara: “Il successo dell’iniziativa mostra chiaramente che il Carnevale di Putignano si può declinare nelle forme più tradizionali ma anche sperimentare in modalità nuove, legate allo spettacolo, alla produzione di iniziative originali e alla creazione di una collezione di opere dei maestri cartapestai che possono diventare il segno di riconoscimento stabile della città. Anche il Villaggio di Farinella rappresenta un grande successo, le “arti del carnevale”, i laboratori di maschere e cartapesta, il teatro, possono essere un grande richiamo per le famiglie per tutto l’anno”.cArte e Maschere si è rivelato un evento capace di raccontare non solo il carnevale ma anche la sua comunità, promuovendo Putignano con le sue eccellenze artistiche e culturali.