Marmolada, riprese le ricerche dei dispersi

(via Soccorso alpino)

BELLUNO - Le operazioni dei soccorritori hanno ripreso il via all'alba e proseguono grazie ai droni. Sarebbero almeno 20 le persone travolte dalla frana di roccia e ghiaccio delle quali non si ha ancora notizia. Il numero inizia quindi già a salire.E' previsto l'arrivo del capo della Protezione civile Curcio e i governatori Zaia e Kompatscher.Nel frattempo a Canazei sono arrivati due gruppi di parenti di vittime e dispersi, che sono saliti di numero. Le vittime sono tutte al Palaghiaccio di Canazei, dove è stata allestita la camera ardente e dove i parenti, in mattinata, inizieranno il doloroso rito dei riconoscimenti dei corpi.Al momento sono 6 le vittime confermate: tre italiani, un cecoslovacco, più un uomo ed una donna non ancora identificati.La procura di Trento ha aperto un fascicolo per disastro colposo.