Chiara Viscillo vincitrice della tappa di Miss Italia a San Nicandro Garganico

SAN NICANDRO GARGANICO (FG) - Altro grande successo per la selezione provinciale di Miss Italia tenutasi a Torre Mileto – San Nicandro Garganico domenica 3 luglio 2022.A presentare le Miss protagoniste è stata Elena Cappiello mentre hanno allietato la serata la portentosa voce del tenore Luigi Cutrone e le esilaranti incursioni dell’attore comico Emanuele Tartanone dal Mudù.L’evento è stato organizzato dalla esclusivista regionale Carmen Martorana Eventi in collaborazione con la Best Creative Events di Francesco Merafina ed ha ottenuto il patrocinio del Comune e della Pro Loco di San Nicandro Garganico.La giuria composta da rappresentanti delle istituzioni locali e della Pro Loco e presieduta dall’onorevole Faro ha così deciso di premiare dal sesto al terzo posto, rispettivamente, Elisabetta Lelario, 23 anni di Barletta, Ilaria Paparella, 17 anni di Terlizzi, Eleonora Giallongo, 18 anni di Monopoli, Carla Ferrucci, 20 anni di Foggia, mentre Miss Rocchetta Bellezza è stata nominata Sabrina Bove, 20enne di Ascoli Satriano, e Miss Torre Mileto Chiara Viscillo, 19enne foggiana che ha ricevuto dal maestro Alessandro Napolitano anche la scultura con la torre simbolo della città.Si ringrazia: LILT Lega Italiana Lotta Tumori sez Bat; Roma Immobiliare di Francesco Minervini; Decaro Caffè.