Confindustria Lecce: seminario 'La sicurezza informatica e l’innovazione tecnologica a supporto degli attori della filiera produttiva e dei consumatori'

LECCE - Terzo appuntamento del ciclo di seminari promosso da Confindustria Lecce, in collaborazione con il Dhitech Scarl e con il patrocinio della Camera di Commercio, per stimolare l’innovazione delle imprese: giovedì, 14 luglio dalle ore 16 alle ore 18 presso la propria sede sociale, in Via Fornari n. 12, si terrà l’incontro sul tema “La sicurezza informatica e l’innovazione tecnologica a supporto degli attori della filiera produttiva e dei consumatori”.Dopo i saluti e l’introduzione del presidente reggente di Confindustria Lecce Nicola Delle Donne, interverranno: Francesco Brancati, cybersecurity solution manager di Resiltech s.r.l. su “Gli strumenti a disposizione dell’impresa per proteggersi dal cybercrime” e Marco Cataldo, amministratore unico di Apphia s.r.l. su “La sostenibilità attraverso l’innovazione. AGRI - Agricoltura: Gestione, Risparmio e Innovazione”.“Le innovazioni tecnologiche che hanno consentito la quarta rivoluzione industriale – afferma Nicola Delle Donne - sono alla base dei processi di ottimizzazione sui quali le aziende di tutto il mondo in diversi settori stanno investendo per massimizzare i propri profitti. Confindustria Lecce promuove tale ciclo di seminari proprio per trattare l’innovazione da tutti i punti di vista, anche quelli che creano spazi per intromissioni criminali che devono essere arginate tempestivamente a tutela delle imprese, del loro patrimonio e della stessa proprietà intellettuale. Parimenti l’introduzione di sistemi di monitoraggio avanzati può consentire lo snellimento delle procedure, incrementando la sicurezza. In tale ottica, grazie al contributo dei relatori, presenteremo una soluzione spendibile in agricoltura, con indubbi vantaggi sul fronte economico, gestionale e della sostenibilità”.Partecipazione gratuita previa registrazione al seguente link: