Consiglio regionale: ok alla mozione per il completamento della S.S. 7-ter Bradanico-Salentina

BARI - Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità la mozione a firma del capogruppo La Puglia Domani Paolo Pagliaro, avente per oggetto il completamento della S.S. 7-ter Bradanico-Salentina.In particola, con la mozione approvata si impegna la Giunta regionale a “sollecitare ANAS a rispettare il cronoprogramma per evitare la perdita dei finanziamenti previsti e ad invitare il Nucleo di valutazione a rivedere la valutazione dell’analisi costi-benefici, affinché si possa realizzare il definitivo completamento della Strada Statale 7-ter Bradanico-Salentina, con la realizzazione della strada a quattro corsie Lecce-Taranto, imprescindibile per congiungere due capoluoghi di provincia tanto importanti sostenendo la richiesta di tutte le Amministrazioni provinciali locali”.