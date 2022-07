Ron Moss in visita alla F.Divella Spa

BARI - Innamorato della Puglia, dei suoi colori, dei suoi sapori ma soprattutto della buona pasta italiana.Visita questa mattina dell’attore Ronn Moss, noto anche come “Ridge" della soap opera Beautiful, negli stabilimenti della F. Divella S.p.A di Rutigliano.Un’occasione per promuovere il film “Viaggio a sorpresa”, del quale Ronn Moss è protagonista insieme a Lino Banfi. Una pellicola che rappresenta una sincera dichiarazione d’amore per la nostra Puglia. Accanto alla star, in visita in azienda, accompagnato dal suo manager e produttore Tiziano Cavaliere, anche l’attrice Mayra Pietrocola che recita nello stesso film insieme a Paolo Sassanelli, Totò Onnis, Pietro Genuardi e Marit Nissen. La trama del film è incentrata su Michael, un broker di New York che ha sempre desiderato vivere in Italia. Decide, quindi, di comprare una masseria in Puglia e rivoluzionare la sua vita. Giunto nella penisola, tuttavia, verrà subito travolto da una esuberante ed eccentrica famiglia pugliese, ritrovandosi al centro di numerose vicende e di molti fraintendimenti.Un melting pot che ha fatto girare la testa all’attore americano, oramai pugliese di adozione. Il suo “fidanzamento” con la Puglia, infatti, è stato coronato il 14 febbraio, giorno della presentazione al mondo della sua casa pugliese, Masseria Paretano, al Canale di Pirro. A fare gli onori di casa, l’amministratore della F. Divella S.p.A Francesco Divella e i rappresentanti della quarta generazione della grande famiglia Divella. Ronn Moss ha visitato il pastificio e il biscottificio esaltando il gusto della pasta Divella e dei famosi Ottimini. Non è un caso, infatti, che all’interno del film siano state girate scene in cui gli attori hanno gustato i prodotti Divella.Infine, un breve momento di saluto con i vertici aziendali. Ronn Moss ha ribadito la grande ospitalità che la terra di Puglia gli ha riservato e il sostegno dei suoi cittadini che hanno permesso la realizzazione di questo lavoro cinematografico, raccontando questa regione sotto una luce davvero speciale.“Questa era la mia intenzione principale – ha aggiunto Moss – raccontare la bellezza autentica della Puglia e cosa mi ha fatto innamorare di questa meravigliosa Terra che ormai è diventata la mia seconda casa. Amo tutto della Puglia e naturalmente la pasta Divella, per me, la migliore pasta italiana”. Entusiasta anche l’attrice Mayra Pietrocola: “Mi concedo regolarmente il mio piatto di pasta, rigorosamente Divella, perché sono cresciuta con la pasta Divella. La ritrovo ogni volta nei miei viaggi all’estero e mi fa sentire sempre a casa”.