Conte: "Draghi ha esiliato la dialettica politica"

ROMA - “Draghi ha assunto un atteggiamento di estrema risolutezza. Ha ritenuto, pur dopo 18 mesi di governo, che la dialettica politica dovesse rimanere definitivamente esiliata. Il centrodestra ne ha approfittato per attaccarci, insieme a Italia Viva e a Insieme per il futuro: siamo stati bullizzati davanti al Parlamento e a tutti i cittadini, siamo stati messi in condizione di non poter più sostenere questo governo”. Così il leader del M5s Giuseppe Conte, in una diretta Facebook.“La campagna elettorale - ha continuato Conte - è stata definita dal pensiero unico. Ci sarà il voto utile: o si vota Meloni o Letta, oppure Calenda che si propone, Renzi, Di Maio, Brunetta. Ci sarà una sorpresa, un terzo incomodo: il M5s con la sua agenda progressista e sociale”. Così, tra le altre cose, Conte su Fb. “Saremo soli, saremo il terzo polo, il terzo campo, il campo giusto”.