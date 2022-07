ROMA - Il leader del Movimento 5 stelle attacca il presidente del Consiglio dopo il voto al Senato che ha sancito la fine della maggioranza che sosteneva il governo: "Non era questione di ultimatum ma di priorità su cui bisognava definire un'agenda di governo. Non è stato possibile, abbiamo visto da parte del premier Draghi non solo indicazioni generiche, purtroppo su alcune misure c'è stato anche un atteggiamento sprezzante"."Siamo diventati il bersaglio di un attacco politico, siamo stai messi alla porta, non c'erano le condizioni perché potessimo continuare con leale collaborazione", ha detto Conte.