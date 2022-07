Contrasto al caporalato, 114 milioni alla Puglia, Lacarra: "Fondamentale lavorare nel medio-lungo periodo per migliorare le condizioni di lavoro nelle campagne"

BARI - «La Regione Puglia da tempo è al lavoro per migliorare le condizioni di lavoro degli operai agricoli, e non posso che ritenere un traguardo importante essere riusciti ad ottenere ben 114 milioni di euro dal Pnrr, destinati a 12 comuni della regione. Grazie a questi fondi sarà davvero possibile portare avanti un lavoro già iniziato, ma che ha bisogno di una spinta che porti ad attuare un piano di interventi strutturali strategici. Solo così sarà finalmente possibile, non certo nel breve periodo, ma con un’ottica che guarda al prossimo futuro, garantire migliori condizioni di vita ai tanti uomini e donne che lavorano nei campi agricoli pugliesi», così il segretario regionale Pd e deputato Marco Lacarra, in relazione ai fondi ottenuti dalla Regione nell’ambito della Missione 5 - Inclusione e Coesione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. I fondi sono destinati a 12 comuni, quasi tutti della Capitanata, ma anche alcuni in provincia di Brindisi, oltre a Turi.