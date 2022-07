Coronavirus: tornano a crescere i ricoveri

ROMA - Non solo contagi: con la nuova ondata, nel nostro Paese, tornano a crescere anche i ricoveri. A segnalarlo è l'ultimo report Fiaso. Anche la Germania è alle prese con un netto incremento di casi che sta mettendo in difficoltà il sistema sanitario in diverse aree del Paese.Nelle ultime 24 ore nel paese sono 107.786 i nuovi contagi da Covid-19 registrati, secondo i dati del Ministero della Salute. Ieri i contagiati erano stati 132.274.Le vittime sono invece 72, in calo rispetto alle 94 di ieri. Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 380.035 tamponi con il tasso di positività che si attesta al 28,4%, stessa percentuale di ieri. Sono 325 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, due in più rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri sono 43. I ricoverati nei reparti ordinari sono ieri 8.220, 217 in più di ieri.Gli italiani positivi al Covid-19 sono attualmente 1.146.034, in continua crescita negli ultimi giorni. In totale sono 19.048.788 i contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 168.770. I dimessi e i guariti sono 17.733.984, con un incremento di 51.183.