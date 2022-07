Contributo Covid-19 per persone non autosufficienti: la Regione proroga l'assegno fino al 31 agosto 2022

Grazie all’attenzione della Giunta regionale pugliese guidata dal Presidente Emiliano, che strategicamente ha anticipato le risorse del Fondo Nazionale per la non Autosufficienza 2022, si assicura un contributo importante per queste famiglie, in attesa dell’adozione del nuovo Piano nazionale di non autosufficienza 2022/2024.

Finora, da aprile 2022, le risorse già liquidate alle ASL sono di oltre 19 milioni di euro e si attende, entro il 31 agosto, la definitiva approvazione del nuovo Piano nazionale delle non autosufficienze 2022/2024, per il rinnovo della misura.

BARI - Stiamo garantendo la prosecuzione del contributo Covid 19 in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza. Così Mino Borraccino Consigliere del Presidente della Regione Puglia Per l'attuazione del Piano Taranto.