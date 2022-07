Covid: oltre 132mila casi in Italia

ROMA - In Italia i nuovi casi in 24 ore sono oltre 132mila: il dato più alto dallo scorso febbraio. Sempre in Italia il presidente dell'Agenzia italiana del farmaco Giorgio Palù fa il punto sull'efficacia dei vaccini disponibili rispetto alle sottovarianti Ba.5 e Ba.4 di Omicron. Secondo il virologo, un primo aggiornamento dei farmaci disponibili potrebbe arrivare già in autunno.Le persone che hanno contratto il Covid-19 in Italia dall’inizio dell’epidemia sono 18.938.771. Di queste 168.698 sono morte, mentre 17.682.801 sono guarite o sono state dimesse. L'ultimo bollettino registra 94 persone positive decedute (14 delle quali risultano da conteggi relativi ai giorni scorsi) e 132.274 nuovi casi accertati. I pazienti positivi al virus attualmente ricoverati in terapia intensiva sono 323 (20 in più rispetto al giorno precedente, i nuovi ingressi sono 53). I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 464.732. La Lombardia è la Regione con il maggior incremento di positivi in 24 ore: sono 19.037.