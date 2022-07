Nato: siglati i protocolli per l'adesione di Finlandia e Svezia

E' stata avviata dal segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, la procedura di ratifica dell'adesione di Svezia e Finlandia all'Alleanza atlantica. "Questo è veramente un momento storico per Finlandia, Svezia, per la Nato e per la sicurezza condivisa", ha sostenuto Stoltenberg, aprendo la cerimonia di firma dei protocolli di adesione."Questo è un nuovo giorno per i due Paesi scandinavi. Un buon giorno per la Nato: con 32 nazioni attorno al tavolo saremo ancora più forti e il nostro popolo sarà ancora più al sicuro mentre affronteremo la più grande crisi di sicurezza degli ultimi decenni", ha concluso.Ammonterebbero a 36.350 le perdite fra le fila russe dal giorno dell'attacco del Cremlino all'Ucraina, lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, appena diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo indipendente. Secondo il resoconto dei militari ucraini, i russi avrebbero perso anche 1.594 carri armati, 3.772 mezzi corazzati, 806 sistemi d'artiglieria, 247 lanciarazzi multipli, 105 sistemi di difesa antiaerea. Stando al bollettino, che specifica che i dati sono in aggiornamento a causa degli intensi combattimenti, le forze russe avrebbero perso anche 217 aerei, 187 elicotteri, 2.634 autoveicoli, 15 unità navali e 660 droni.