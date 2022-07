Cupra Born: la prova

È il frontale, ad aggiungere parecchia aggressività, con i taglienti fari a led, dallo “sguardo” cattivo e il paraurti molto elaborato, assieme alla parte posteriore, dominata dal vistoso estrattore d’aria nel paraurti, dallo spoiler sopra il lunotto e dai fanali orizzontali raccordati da una striscia a led che si estende in tutta lunghezza. Unica anche la firma luminosa anteriore, grazie ai piccoli triangoli ai lati dei fari, con effetti animati all’avvicinamento e all’avviamento della vettura.Gli interni rivelano la parentela con la Volkswagen ID.3 nell’essenzialità delle linee, oltre che nella forma della consolle e della plancia, con i display di 5,3” del cruscotto digitale e di 12” a sfioramento dell’infotainment. Qui, però, lo spirito sportivo è sottolineato dai sedili avvolgenti, dalla pedaliera in metallo, dal volante a tre razze in “stile Cupra” e dai dettagli color rame. Ampio e ben accessibile, l’abitacolo ha finiture curate e rivestimenti morbidi al tatto, specie nella parte alta della plancia e nella consolle. . Raffinato il sistema multimediale, con Android Auto e Apple CarPlay per usare le app degli smartphone, mentre la scheda Sim incorporata consente di essere sempre connessi e di usufruire dei servizi forniti da remoto, utili durante la guida. Il sistema multimediale della Cupra Born integra anche i comandi vocali, utilizzabili pronunciando le parole “Hola, Hola”. Quanto al baule, considerando le misure compatte dell’auto i 385/1267 litri di capacità sono buoni.Ed ora il momento del test drive: la Cupra Born “Born” guidata costa 50135 €. Anche Cupra, marchio sportivo di casa Seat, dopo aver esplorato con parte della gamma, le potenzialità della trazione Hybrid, si apre alla trazione full electric con la Born. L’auto, che deriva dalla Volkswagen ID.3, è disegnata esternamente ed internamente secondo gli stilemi sportivi del brand spagnolo. Agile nel traffico, sportiva e briosa nei lunghi percorsi, monta un motore elettrico da 204 cv, che permette ottima autonomia senza sacrificare le prestazioni.Infine il listino: si va da 41100 € della Cupra Born Born a 46350 € della Cupra Born E-Boost 77 kWh (Elettrico).Bruno AlleviL’auto in oggetto è stata provata presso la Concessionaria Ford – Mazda – Seat – Cupra – Husqvarna Motorcycles “Sciarra” di Grottammare