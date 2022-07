Dl Aiuti, Berlusconi: "Da M5s atto di schizofrenia politica"

(Agenzia Vista) Roma, 11 luglio 2022 - "Il Movimento 5Stelle, dopo un logorìo politico prossimo all' accanimento, ha deciso di disconoscere un provvedimento fondamentale per il Paese, come il Dl Aiuti, e si appresta a non votarlo alla Camera dei deputati dopo aver dato la fiducia al governo. Si tratta di un atto di schizofrenia politica e soprattutto di un vulnus grave che rende palese un deficit di responsabilità e serietà". Così il presidente di FI, Silvio Berlusconi sull'ipotesi che il M5s non voti il decreto Aiuti alla Camera.