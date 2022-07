Emma Muscat canta con Blas Cantò nel nuovo singolo "La stessa lingua"

“La stessa lingua” è il nuovo singolo di Emma Muscat che sancisce il suo amore per la Spagna dopo il successo del singolo “Meglio di Sera con Alvaro De Luna ( Disco D’oro) e la collaborazioni con le tiktokers Twin Melody, le gemelle più seguite d’Europa.

Per questo nuovo progetto Emma si affianca a Blas Cantò, un vero fenomeno della musica pop attuale in Spagna. Artista versatile dalla voce potente, uno dei membri del gruppo “Auryn” , la più grande Boy Band nella storia della musica spagnola, Vincitore del talent show “ Tu cara me suena” e al n.1 della classifica con il suo singolo da solista “ In your bed” e con il suo album “Complicado”. 244 milioni di streaming con le sue canzoni con 1 disco di Platino e due dischi d’oro.

Emma ha da poco pubblicato l’EP “Emma” che contiene anche I AM WHAT I AM”, il singolo portato all’Eurovison Song Contest 2021: è un inno all’accettazione di sé stessi con i propri difetti, i propri limiti, le proprie diversità e i propri demoni notturni.