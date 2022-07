Explora Journeys annuncia le Mediterranean destination experiences

GINEVRA - Explora Journeys ha annunciato oggi la prima serie delle sue Destination Experiences, che faranno parte dei viaggi inaugurali nel Mediterraneo di EXPLORA I.Il brand di viaggi e lifestyle di lusso ha rivelato una selezione di esperienze da vivere nel Mediterraneo, caratterizzate da un mix unico di destinazioni rinomate, come Ibiza in Spagna, vista da una prospettiva diversa e da porti meno noti, e altre raramente frequentate dalle navi da crociera, tra cui Calvi in Corsica e Kastellorizo in Grecia.In ogni destinazione, gli ospiti avranno tante opportunità di scoprire autentiche perle culturali, storiche e culinarie del Mediterraneo da prospettive straordinarie.Le esperienze, dall'atmosfera intima, sono pensate per piccoli gruppi, da 2 a 25 ospiti. L'enfasi sarà sempre su incontri esclusivi fuori dai percorsi turistici, improntati a un passo più lento, che consentirà agli ospiti di immergersi completamente in ogni destinazione, senza lasciare traccia del loro passaggio.Michael Ungerer, Chief Executive Officer di Explora Journeys, ha dichiarato: “La creatività delle esperienze di destinazione su misura progettate da Explora Journeys supererà ogni aspettativa, accompagnando i nostri ospiti in un viaggio attivo e sociale alla scoperta di sé, un percorso arricchente e appagante, che offrirà loro una nuova esperienza sull'oceano, l'Ocean State of Mind. Explora Journeys vuole dar vita a viaggi sostenibili e ricchi d'ispirazione, facendo il massimo per lasciare un'impronta positiva per la prossima generazione”.Le esperienze di destinazione sono suddivise in cinque aree d'interesse, per contribuire a offrire un viaggio altamente personalizzato.Beyond Boundaries propone esperienze uniche e di grande ispirazione per i viaggiatori attivi che amano superare i loro limiti e cambiare punto di vista sul mondo. Tra le esperienze proposte, una visita privata al famoso castello Premier Grand Cru Classé Château Margaux, una tenuta leggendaria a nord di Bordeaux, in Francia e le sue cantine innovative.Le Tailored Experiences sono l'equivalente dell'alta moda, esperienze altamente esclusive e su misura per coloro che apprezzano le rarità nella loro forma più autentica. Gli ospiti possono vivere un'escursione in elicottero con viste affascinanti della penisola di Médoc in Francia, nuotare e fare snorkelling durante una crociera privata attorno alle isole maltesi o scoprire la magia di Lisbona, in Portogallo, a bordo di un tuk tuk.Le Enchanting Explorations sono progettate nel dettaglio per offrire il massimo dell'esclusività a piccoli gruppi di ospiti, dando loro la possibilità di vivere momenti unici preclusi ai più. Si potrà scegliere di immergersi nella natura con la bosco terapia e il forest bathing nei pressi di Porto, in Portogallo, godersi il senso di pace e relax dopo una sessione di yoga all'alba a Ibiza in Spagna, guidare una classica Citroen 2CV lungo le strade di campagna della Normandia, in Francia, partecipare a una visita esclusiva della residenza estiva del Papa a Castel Gandolfo o a un cocktail privato presso il Palazzo Nazionale e i Giardini di Queluz, sulla costa portoghese.Le Boundless Discoveries sono scoperte da non perdere, che includono meraviglie nascoste e accesso VIP. Sono opportunità di imparare dalle persone del posto, ad esempio con una lezione personale di flamenco nell'affascinante Cadice, in Spagna, o una lezione di fotografia sulla splendida isola di Mykonos, in Grecia. Gli ospiti possono fare un'escursione panoramica alla scoperta della storia di Notre Dame de la Serra a Calvi, in Corsica , o raccogliere a mano, fare un'infusione e imbottigliare le erbe curative delle Baleari a Ibiza, in Spagna.Le In-Country Immersions sono pensate come esperienze via terra di più giorni con sistemazioni di lusso prima o dopo la crociera. Gli ospiti potranno approfondire la cultura dei Paesi visitati in piccoli gruppi.Sacha Rougier, Head of Itinerary Planning and Destination Experience di Explora Journeys, ha dichiarato: “Con una fusione armonica di lusso e avventura, Explora Journeys garantisce esperienze davvero uniche. Le proposte del nostro brand, arricchenti ed emozionanti, connettono i viaggiatori a esperienze di destinazione da vivere almeno una volta nella vita e siamo desiderosi di proporre queste esperienze autentiche, immersive e trasformative ai nostri ospiti”.Le esperienze di destinazione nel Mediterraneo di Explora Journeys possono essere prenotate nell'ambito dei viaggi inaugurali che partiranno il 31 maggio 2023.Per gli ospiti, è possibile prenotare in modo facile ed efficiente tramite il proprio agente di viaggi di fiducia, attraverso la suite di prenotazione digitale all'indirizzo www.explorajourneys.com/traveladvisors o il sito internet www.explorajourneys.com.