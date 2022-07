Inter, Simone Inzaghi: ''Sono molto soddisfatto della squadra''

FERRARA - Seconda uscita stagionale per l'Inter che dopo la vittoria sul Lugano pareggia 2-2 in amichevole con il Monaco a Ferrara. Una partita iniziata in salita per i nerazzurri, bravi a rimontare grazie alle reti di Gagliardini e Asllani.

Simone Inzaghi, nel post-partita, ha commentato così la prestazione dei suoi ragazzi:

“Sono molto soddisfatto della prova dei ragazzi. Sapevamo della difficoltà della squadra: avevamo di fronte una formazione che ha iniziato il ritiro 20 giorni prima di noi e che deve preparare il playoff di Champions League, quindi non era facile. Partite come queste ci servono per crescere di condizione. In avvio abbiamo commesso un paio di errori che ci sono costati i due gol, poi abbiamo reagito alla grande. Ringrazio in particolare alcuni giocatori che si sono sacrificati: penso a D'Ambrosio, che ha giocato centrale, a Darmian, in campo 90', o a Dimarco, arrivato da poco in ritiro e in campo per un'ora. Dal punto di vista della squadra i dirigenti sono bravissimi, sappiamo che abbiamo un ruolo da coprire in difesa, vediamo cosa succederà.” Grazie a Inter.it