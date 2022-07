Festa patronale Lecce '22: prima anticipazioni eventi religiosi e culturali

LECCE - Inizia a prendere forma il calendario degli appuntamenti religiosi e culturali programmati dalla Curia di Lecce (da quest'anno, specie quelli culturali, in collaborazione con ArtWork, la cooperativa che opera in LeccEcclesiae, il progetto che cura la fruizione turistica del patrimonio ecclesiastico della diocesi) per la prossima festa patronale. Non solo celebrazioni ma anche eventi culturali che faranno da contorno ai festeggiamenti religiosi tradizionali che quest'anno coincideranno con la chiusura del Giubileo Oronziano, indetto lo scorso 26 agosto a duemila anni dalla nascita del patrono della città e della diocesi.Ecco alcuni degli eventi già fissati:Il 15 agosto si darà inizio in cattedrale all’Undena in onore dei santi patroni: messa e predicazione ogni sera alle 19.Giovedì 18 agosto, sempre in duomo, alle 20,30, “Le sonorità ricercate”, concerto per organo e fagotto. Interpreti i maestri Antonio Rizzato (organo) e il direttore del Conservatorio “T. Schipa” di Lecce, Giuseppe Spedicati (fagotto).Lunedì 22 agosto alle 20, nel chiostro dell’antico seminario, la presentazione della nuova ristampa anastatica a cura di Mario Cazzato (con aggiornamenti e commento) dell’opera Lecce Sacra di Giulio Cesare Infantino (evento promosso da ArtWork).Martedì 23 agosto, sempre nel chiostro del seminario, alle 19,30, l’inaugurazione della mostra fotografica di Bruno Barillari sulle chiese del circuito LeccEcclesiae. La mostra resterà aperta fino al 30 settembre (evento promosso da ArtWork).Mercoledì 24 agosto, è il giorno della processione. Al mattino, l’amministrazione comunale presieduta dal sindaco Salvemini, accompagnata dalla banda, farà il tradizionale saluto al vescovo in Piazza Duomo: sarà l’atto che apre ufficialmente i tre giorni di festa. Alle 19 in Piazza Duomo un momento di preghiera comunitaria prima della partenza della processione per le vie del centro di Lecce. La preghiera comunitaria e la processione verranno presiedute dall’arcivescovo Seccia. Al termine, da Piazza Duomo, il consueto messaggio alla città.Giovedì 25 agosto, vigilia della solennità, al mattino alle 10, l’arcivescovo al termine della solenne celebrazione eucaristica procederà alla chiusura della Porta Santa del santuario di Sant’Oronzo fuori le mura. La sera, alle 19, presiederà, invece, la messa della vigilia in cattedrale durante la quale i sindaci dei comuni della Vicaria di Vernole offriranno l’olio che alimenta la lampada votiva dell’altare di Sant’Oronzo. La sera alle 20,30, nel chiostro del seminario, il reading teatrale scritto da Maria Francesca Mariano dal titolo Laudato si’, Il creato parla e il potere si racconta.Venerdì 26 agosto è il giorno della festa patronale. Per tutta la giornata, su iniziativa di Poste Italiane, sarà possibile effettuare l’annullo filatelico in occasione della chiusura del Giubileo Oronziano. La sera alle 19, in Piazza Duomo, il solenne pontificale presieduto dall’arcivescovo di Zara, città dove è venerata la reliquia di Sant’Oronzo, mons. Zelimir Puljic. Al termine, la chiusura della Porta Santa della cattedrale.Sabato 27 agosto alle 19, in duomo, la messa di ringraziamento.Infine, ormai fuori dalla festa patronale, a conclusione del Giubileo Oronziano e alla vigilia del XXV di episcopato dell’arcivescovo Michele Seccia, il 7 settembre, in cattedrale, alle 20,30 il concerto dell’Orchestra barocca Santa Teresa dei Maschi e dell’Ensemble vocale Florilegium vocis. Dirigerà il maestro Sabino Manzo.